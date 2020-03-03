Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na Çorum'da hazırlanıyor

AA

Halter Milli Takım Antrenörü Raif Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.Kampın 2020 olimpiyatları için de önemine işaret eden Özel, şunları kaydetti:" Çorum'daki kampımız, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyor. Nisan ayında yapılacak şampiyona aynı zamanda olimpiyatlar için kota belirleme niteliği taşıyor. Dolayısıyla sporcularımızın olimpiyat öncesi girebileceği son yarışma. Nisandan sonra olimpiyatlara gidecek sporcular belli olacak. Sporcularımızın bu uluslararası müsabakalarda madalyalar almasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda olimpiyatlara gidecek kotayı elde etmek için mücadele edeceğiz."Özel, şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlandıkların belirterek, "Kampımız bu ayın sonuna kadar devam edecek. Güzel bir ortamımız var. Sporcularımızla ve hocalarımızla en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.Kampın 8 sporcu ile başladığını, yarışmaya ise 10 sporcunun gideceğini aktaran Özel, "Kampta normalde 10 sporcu olması gerekiyor. Gençler kampında olan sporcularımız, daha sonra buraya katılacak. Onlarla hazırlıkları tamamlayıp Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." ifadelerini kullandı.