Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki şampiyonada mücadele eden Furkan Özbek, koparmada 148 kilo ile altın, silkmede 181 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın, toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle yine Avrupa rekorunu kırarak altın madalya aldı.

Aynı kiloda mücadele eden Batuhan Yüksel de koparmada 135 kilo ile 5'inci, silkmede 177 kilo ile gümüş, toplamda ise 312 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı kazandı.

Furkan Özbek ve Batuhan Yüksel, kürsüde İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu.

Muhammet Furkan Özbek, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Antrenörlerinin ve Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar'ın kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum." dedi.

Kadınlar 23 Yaş Altı kategorisinde 64 kiloda Safiye Şıvgın koparmada 83 kilo ile 4'üncü, silkmede 104 kilo ile bronz, toplamda ise 187 kiloluk derecesiyle 4. oldu.

Şampiyonada dördüncü günün sonunda milli sporcular, 9 altın, 5 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 22 madalyaya ulaştı.

Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, "Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.