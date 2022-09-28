Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü.

Bildiride Yunanistan'ın yaptığı tacizlere atıfta bulunularak "Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak" denildi.

Bildiride Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklı selime davet edildi.

MGK bildirisinde ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına yönelik olarak "Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur." denildi.

Bildiride Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edildi.

Bildiride ayrıca "Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği" ifadelerine yer verildi.