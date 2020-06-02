Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 ay sonra ilk kez yüz yüze toplandı. MGK son olarak 30 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Bu yılın ikinci toplantısı olan MGK'da 1,5 saat geride kaldı. Toplantı öncesi paylaşılan görüntülerde koronavirüs salgınına karşı olağanüstü bir dikkat gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında diğer üyelerin maske taktığı görüldü.

SURİYE VE LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

MGK'nın gündeminde Libya ve Suriye'deki kritik gelişmeler. Terörle mücadele önemli bir gündem maddesi olarak görüşülüyor. Bu kapsamda devam eden operasyonlara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade ediliyor.

KORONAVİRÜSLE KÜRESEL MÜCADELE

MGK'nın bir diğer gündemi de Doğu Akdeniz'deki sondaj gelişmeleri. Bir diğer başlık da koronavirüsle küresel mücadele noktasında alınacak tedbirler, Türkiye'nin göstereceği politika ve aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.