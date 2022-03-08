Filibe kentinde devam eden organizasyonda Fatih Bozkurt, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Dariusz Attila Vitek ile karşılaştı.

Rakibine 3-1 yenilen Fatih, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Abdurrahman Kalkan, grekoromen stil 77 kilo bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Patryk Adam Bednarz ile karşı karşıya geldi.

Bednarz'ı 5-0 yenen Abdurrahman, bronz madalya kazandı.