06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mili güreşçi Fatih Cengiz: "Takımımız iyi ama rakiplerimiz de iyi. Ümit ediyorum ki herkes en iyi sonuçla döner. Buradan madalya alıp olimpiyatta yarışmak istiyorum"
Milli sporcu Kerem Kamal: "Dünya Şampiyonası'nda en iyi sonucu alıp ülkemi olimpiyatlarda temsil etmeyi hedefliyorum"
2019 Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda yer alan Fatih Cengiz ve Kerem Kamal, Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada olimpiyat kotası almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Milli takım, Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora gözetiminde hazırlanıyor.
Hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak hazırlanan milli sporcular, sabah antrenmanlarında kuvvet ağırlıklı, akşamları ise minderde çalışma yapıyor.
Şampiyonada madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek için mücadele edecek Cengiz ve Kamal, burada elde edecekleri derecelerle 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı hedefliyor.
"MADALYAYA YAKIN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
Milli güreşçi Fatih Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 77 kiloda temsil edeceğini belirterek, burada elde edeceği başarının ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedeflediğini söyledi.
Hazırlıklarının uzun süredir devam ettiğini anlatan Fatih, "Yalnızca bu kamp değil, bunun bir de altyapı çalışması vardı. Onları da güzel geçirdik. Bu artık son kamp. Son bir hafta daha yükleniriz. Ondan sonra idmanları rölantiye alacağız. Hiçbir şey kolay olmuyor. O yüzden ufak ufak emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Fatih Cengiz, madalya alma konusunda umutlu olduğunu dile getirerek, "Orta sıklet sporcusuyum. Şu anda dünyada kabul edilen en zor sıkletlerden birinde yarışıyorum. Bu da birçok denk rakibim var demek. Aslında hepsini yenebilirim ama onların da beni yenme ihtimali var. O yüzden, o gün şans, nasip gibi etkenler bizden yana olursa madalyaya yakın olduğumu düşünüyorum. Bu 4 senede bir yapılan en zor Dünya Şampiyonası. Takım iyi ama rakiplerimiz de iyi. Ümit ediyorum ki herkes en iyi sonuçla döner. Buradan madalya alıp olimpiyatta yarışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK 5'E GİRERSEK..."
Kerem Kamal da Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 60 kiloda temsil edeceğini, 9 yıllık spor kariyerinin en önemli müsabakasına çıkacağını söyledi.
Dünya Şampiyonası'nın olimpiyat kotalarının belirleneceği bir şampiyona olması açısından önem taşıdığına işaret eden Kerem, "Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e girersek olimpiyat bayrağını almış olacağız. İnşallah oraya da gitmek nasip olur. Bütün sene boyunca bunu bekledik. Çok şükür daha geçen hafta gençlerde dünya şampiyonu oldum. Şimdi de buradayım." diye konuştu.
Milli sporcu, her sporcu gibi olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Benim için çok farklı bir Dünya Şampiyonası olacak. Hayalim olimpiyatlar. Dünya Şampiyonası'nda en iyi sonucu alıp ülkemi olimpiyatlarda temsil etmeyi hedefliyorum. Bütün sene boyunca hazırlandık. İdmanlarımız güzel geçiyor. Güreş olsun kuvvet olsun çalışmalarımıza devam ediyoruz."
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