04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-22 Mart tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek olimpiyat elemelerine hazırlanan Serbest ve Grekoromen Milli Takımları, kamp için Budapeşte'ye gitti. Milliler, elemelere kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, önlerinde iki olimpiyat elemeleri bulunduğunu belirterek, "İlk olarak Macaristan'da 19-22 Mart tarihlerinde kota almak için mindere çıkacağız. Serbest ve Grekoromen Milli Takımlarımız şimdiden Macaristan'a gitti. Oradaki kamp çalışmaları sayesinde elemelere çok daha hazır hale gelecekler. Kota elemesinde başarılı olup ardından olimpiyatlarda yine tarih yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk spor tarihine bakıldığında güreş branşında önemli başarıların elde edildiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"471 altın, 500 gümüş ve 734 bronz olmak üzere 1705 madalya kazanmış bir branşız. Özellikle son 5 yılda aldığımız madalya sayılarında da büyük bir artış var. Bu başarı, sistemli çalışmanın ürünü. 2016 Rio’da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Bizler bu başarılı, çıkışımızı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da sürdürmek zorundayız. Tek hedefimiz bu."
Daha önce olimpiyat kotası alan Rıza Kayaalp, Cenk İldem ve Süleyman Atlı da Macaristan kafilesinde yer aldı. Tokyo 2020'ye gitmeye hak kazanan bir diğer milli güreşçi Taha Akgül ise sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Macaristan kafilesinde yer alan milli güreşçiler şunlar:
GREKOROMEN
60 kilo: Kerem Kamal, Ahmet Uyar, Elçin Ali
67 kilo: Atakan Yüksel, Enes Başar
77 kilo: Fatih Cengiz, Yunus Emre Başar, Emrah Kuş
87 kilo: Metehan Başar, Ali Cengiz, Doğan Göktaş
97 kilo: Cenk İldem, Doğan Yılmaz, Süleyman Erbay
130 kilo: Rıza Kayaalp, Osman Yıldırım
SERBEST STİL
57 kilo: Süleyman Atlı
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan
74 kilo: Soner Demirtaş, Fazlı Eryılmaz
86 kilo: Fatih Erdin
97 kilo: Feyzullah Aktürk, Süleyman Karadeniz
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