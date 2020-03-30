30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan "evde kal" çağrısına uyan güreşçiler, oturdukları apartmanın kapıcı dairesini spor salonuna çevirdi.
Dünya üçüncüsü Muhittin Sarıçiçek ve Balkan ikincisi Yüksel Sarıçiçek kardeşler ile milli güreşçi Uysal Özen, kapıcı dairesinde antrenman yaparak formlarını korumaya çalışıyor.
İkamet ettikleri apartmanın yönetiminden talep etmeleri üzerine geçici olarak kendilerine tahsis edilen kapıcı dairesinde çalışmalarını yapan milli güreşçiler, temin ettikleri koşu bandı, minder, kondisyon bisikleti ve ağırlıklarla idmanlarını sürdürüyor.
KAPICI DAİRESİNİ SPOR SALONUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER
Milli güreşçi Muhittin Sarıçiçek, koronavirüs nedeniyle kulüplerinin ve antrenman yaptıkları salonun tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını söyledi.
Apartmanlarındaki kapıcı dairesini spor salonuna dönüştürme fikrinin akıllarına geldiğini anlatan Sarıçiçek, "Bulunduğumuz apartmanın kapıcı dairesi boştu. Yöneticiden rica ettik, burayı kısa süreliğine bize verdiler. Buraya gerekli malzemelerimizi getirdik, antrenmanlarımızı yapıyoruz, formumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz." dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla tüm spor branşlarında olduğu gibi güreşte de Avrupa ve dünya şampiyonalarının ertelendiğini aktaran Sarıçiçek, "Biz hazırlıklı olmak istiyoruz. Antrenmansız kalmamak için böyle bir çözüm bulduk." diye konuştu.
Balkan ikincisi Yüksel Sarıçiçek ise formlarını korumak için çalışmalara devam etmek zorunda olduklarını dile getirdi.
Koronavirüs nedeniyle kamp eğitimlerinin sonlandırıldığını belirten Sarıçiçek, "Kendi antrenman salonumuzdan buraya malzemeleri getirdik. Abim ve arkadaşım ile antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli güreşçi Uysal Özden de güreşin eşli olarak yapılan bir spor branşı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'miz de kapandığı için evlerimize geldik. Bir süre kendi imkanlarımızla antrenman yapmaya çalıştık fakat güreş tek kişilik bir spor olmadığı için üç kişi birlikte form tutuyoruz." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!