Türkiye'yi 57 kg’da temsil eden son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura yükseldi. Milli güreşçi ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi karşısında minderden 10-0 sayı tuşu ile galip ayrılarak çeyrek finalist oldu. Süleyman Atlı çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenerek yarı finale yükseldi. Ayrıca milli güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu. Süleyman Atlı, yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev ile karşı karşıya gelecek.

65 kg’da Selahattin Kılıçsallayan ise ilk maçında Romanya’dan Ivan Guidea'yı 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi. İkinci maçında Kanadalı Dillon Emmanuel Williams'ı 11-1 sayı tuşu ile milli güreşçi adını çeyrek finale yazdırdı. Selahattin, çeyrek finalde Macar Iszmail Muszukajev'e yenildi. Macar güreş