Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına ara vermeyen milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılarak madalya kazanmayı hedefliyor.
Büyükler kategorisinde Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki milli güreşçi, koronavirüs sürecinde olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor.
İzolasyon sürecini Kahramanmaraş'ın Tekerek köyündeki evlerinde geçiren Selahattin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koronavirüse rağmen olimpiyat hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.
Bu sürecin çalışmalarına olumsuz yönde pek bir etkisinin bulunmadığını dile getiren milli sporcu, "Çalışmalarımı evimde sürdürüyorum. Evimde yapabileceğim egzersizler, kuvvet antrenmanlarıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Bu süreç sporcuların performansını ciddi manada etkilemedi. Çünkü uluslararası organizasyonların da iptal olmasıyla yakın zamanda hazırlanacağımız bir organizasyon yok. O yüzden bu dönemi ölü sezon olarak değerlendirip egzersiz ve kuvvet antrenmanlarıyla performansımızı koruyacağımızı düşünüyorum. Bu süreci atlattığımızda eski performansımıza en yakın zamnda kavuşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Mutfak tüpü, dumbell ve 5 kiloluk su şişeleriyle kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Selahattin, şınav, mekik ve sıçrama antrenmanları da yaptığını söyledi.
Selahattin, birçok uluslarası organizasyonda madalya kazandığına işaret ederek, bireysel hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:
"Tokyo Olimpiyatları'na katılıp madalya kazanmak istiyorum. Kalifikasyon turnuvalarında kota alıp olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum. Büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da hedefliyorum. İnşallah, bu hedefleri gerçekleştiririm."
HEDEF RİO'YU GEÇMEK
Güreşin uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye en çok madalya kazandıran branş olduğunu belirten Selahattin, "2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'i güreş branşından geldi. Tek şampiyonluğu da serbest stil 125 kiloda Taha Akgül elde etti. Bu da ata sporumuz güreşin ülkemiz için ne kadar önemli bir branş olduğunun göstergesidir." diye konuştu.
Selahattin, takım halinde Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı bir performans ortaya koyacaklarına inandığının altını çizerek, "2016 Rio Olimpiyatları'na göre daha fazla madalya kazanmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz." değerlendirmesini yaptı.
"EVDE KAL HAREKETSİZ KALMA" MESAJI
Vatandaşlardan evde egzersizler yapmaları tavsiyesinde bulunan Selahattin, "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısı yaptı.
Karantina sürecinde spor dışında evde genellikle ailesinle vakit geçirdiğini anlatan milli güreşçi, ayrıca kitap okuduğunu, bulmaca çözdüğünü, film ve dizi izlediğini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!