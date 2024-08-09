Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024'te son 16 turunda kaybetti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Nesrin Baş son 16 turunda ABD'li rakibine yenildi.
Giriş: 09.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:16
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda ABD'li Kayla Colleenn Miracle ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, müsabakadan 12-2 mağlup ayrıldı.
Nesrin Baş, ABD'li güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için yarın repesajda mücadele verecek.
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