14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli güreşçi, ABD'li, Ukraynalı rakiplerinden sonra repesajdan gelen Çinli rakibi Reheman Rusidanmu´yu da (11-1) sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.
Bronz madalya Müsabakalarına çıkan diğer güreşçilerden 65 kiloda mücadele eden Ahmet Salim Yiğit, Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Turan Bayramov´a; 70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır da Rus rakibi Alan Kudzoev´e 4-2 önde olduğu ilk devreye rağmen son anlarda verdiği puanlarla (10-7) yenilerek Dünya 5´incisi oldular.
PAŞA EKREM KARABULUT BRONZ MADALYA MAÇINDA
Çinli ve Japon rakiplerini yenerek yarı finale yükselen 125 kg Paşa Ekrem Karabulut, yarı finalde ABD'li Mason Mark Parris'e yenildi. Mill güreşçi bronz madalya için repesajdan gelecek Gürcü / Moğol maçının galibiyle karşılaşacak.
İKİ REPESAJ MAÇI VAR
74 kiloda Abdülvasi Balta, Mısırlı Elkoumy'i sayı tuşuyla yendi. Yenildiği Japon rakibi Jintaro Motoyama finale yükseldiği için repesajda Avusturyalı Simon Marchal ile karşılaşacak olan Balta, rakibini yenerse Hintli Parveen Malik ile karşılaşacak. 92 kiloda mücadele eden Polat Polatçı da Macar Vegh´i sayı tuşuyla yendi. Yenildiği Rus rakibi Bagaev finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda İranlı Asya Şampiyonu Ali Reza Abdollahi ile karşılaşacak, rakibini yenerse Azerbaycanlı Hamzatov ile karşı karşıya gelecek.
KADIN GÜREŞÇİLER YARIN MİNDERE ÇIKIYOR
Diğer yandan Dünya Şampiyonası´nda genç kadınlar müsabakaları yarın başlıyor. Çekilen kura sonrasında ilk gün mindere çıkacak olan güreşçiler ve rakipleri şöyle;
50 kg Zehra Demirhan - Çinli Zhong ile
55 kg Elmira Kamaloğlu - Kanadalı Virjine Kaze Gasgon ile
59 kg Elmas Çelik - Ukraynalı Kateryna Zelenyk
68 kg Kadriye Aksoy - Moğol Elgerme Enshkank ile
76 kg Mehtap Gültekin- Çinli Qian Jiang ile ilk turda karşılaşacaklar.
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