Kariyerinde daha önce Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya, Dünya Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya ve 23 yaş altı Avrupa üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Abdullah Toprak, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Güreşe, milli sporcu olan ağabeyi Veysel Toprak ve dayısı Hüseyin Aslan'ı izleyerek başladığını belirten Abdullah, "Bütün büyük güreşçi abilerimizden bir şeyler öğreniyoruz. İnşallah biz de ileride onlar gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu oluruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her birine büyük saygı duyuyorum ama ben kendime Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyorum." diye konuştu.
"İLK HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILABİLMEK"
Güreşe 2008 yılında başladığını anlatan milli sporcu, hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti.
Şu anda olimpiyatlar için 2 kota aldıklarını ve geriye 3 kota kaldığını hatırlatan Abdullah, "İleride hayalim olimpiyat şampiyonluğu. İlk hedefim ise olimpiyatlara katılabilmek. Şu anda 67, 77 ve 87 olmak üzere 3 kotamız kaldı. Benim yeni sıkletim 67. Şu anda büyüklerimiz bu kotayı alamadı. Olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Türkiye Şampiyonası gerçekleşirse ve orada şampiyon olursam, hocalarım bana şans verirse olimpiyatlara gitme durumum var." şeklinde konuştu.
Avrupa şampiyonluğunun çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Abdullah, "Bu gerçekten anlatılabilecek bir duygu değil. Bayrağı temsil etmek çok özel. İstiklal Marşı'mızı okurken ağlayasın geliyor ama ağlayamıyorsun çünkü büyük bir sevinç var. Resmen titreyerek okuyorsun. Çok güzel bir duygu, bayrağımızı göndere çekmek en büyük dileğim." ifadelerini kullandı.
"GÜREŞ AİLESİNİN BİRBİRİNE DESTEĞİ BENCE HİÇBİR SPORDA YOK
Abdullah, güreş ailesinin birbirine çok destek olduğunu aktardı.
İyi ve kötü zamanlarında sürekli başarılı güreşçilerin kendisini arayarak moral verdiğini ve bunun çok önemli olduğunu vurgulayan genç güreşçi, şunları kaydetti:
"Güreş ailesinin birbirine desteği bence hiçbir sporda yok. Sen sakatlandığında veya maç dönemlerinde güreşçi büyüklerin seni arayıp motive etmeye çalışıyorlar. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda finale kalınca büyük şampiyonlarımız beni aradı. Yapabilirsin, tüm Türkiye senin arkada bunu unutma dediler ve beni motive ettiler. Bu, çok önemli bir destek. Bir şampiyonun seni araması çok onur verici."
Güreşin Türkiye için önemine değinen Abdullah, bu spora daha çok destek verilmesi gerektiğini de ifade etti.
Milli sporcu, sözlerini koronavirüs sürecine değinerek sonlandırdı:
"Koronavirüs sürecinde performans olarak düşüşe geçtik. Daha da düşmemeye çalışıyoruz. Kondisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Ben koşu yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Vücudumun direncini düşürmemeye özen gösteriyorum. Evde sporumuza devam ediyoruz. Süreç sonlandığında fiziksel eksikliğimin toparlanması 10 gün kadar sürer, diye düşünüyorum. İlk haftalarda zorlanacağız. Evde olduğumuz için hamlaşmış olabiliriz. Evde kendime birkaç malzeme aldım. Dambıl, plaka ve lastik, güreşçi için en önemli malzemeler. Bunların yanında şınav ve mekik de yaparak performansımı korumaya çalışıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!