Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı

Koç için Karşıyaka Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen törene, eski milletvekilleri, Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Koç'un ailesi ve yakınları katıldı.Namazın ardından Koç'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

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