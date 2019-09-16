Türkiye Acil Tıp Derneği, herkesi hayat kurtarabileceğine işaret etmek bir video hazırladı. Videoda bordo mavili futbolcu Abdülkadir Parmak kalp krizi geçiren hastaya kalp masajı yaptı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre; Türkiye Acil Tıp Derneği, Dünya İlk Yardım Günü'nde herkesin hayat kurtarabileceğine işaret etmek için Trabzonpsor ile ortak bir video hazırladı. Bordo mavili futbolcuların yer aldığı videoda, kalp krizi geçiren bir hastayı Trabzonspor sağlık ekibinden Rüstem İlyas canlandırdı. Kalp krizi geçiren ve kalbi duran hastaya Temel Yaşam Desteği uygulanışı ve kalp masajının doğru şekilde nasıl uygulanacağı milli futbolcumuz Abdülkadir Parmak tarafından başarılı bir şekilde canlandırdı. Abdülkadir Parmak'ın müdahalesinin ardından ambulansın idman sahasına gelerek hastayı alması görüntülerde yer aldı. Hazırlanan proje kapsamında kentte binlerce boşür dağıtıldı. Bu arada Türkiye Acil Tıp Derneği projenin oluşmasında destek veren Trabzonspor kulübüne otomatik elsternal defibrilatör hediye etti.