Zeki Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışı dönüşünde Gaziantep'te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini geçiriyor.

Bakanlığın salgın sürecinde hayata geçirdiği "#evdekalhareketsizkalma" adlı sosyal medya platformuna açıklamalarda bulunan milli futbolcu, karantina sürecini şöyle anlattı:

"12 gün önce Paris'ten Frankfurt'a gittik. Oradan da Gaziantep FK'li futbolcularla Gaziantep'e geldim. Çok güzel bir süreçti ve burada bizi karantinaya aldılar. Burada bize çok iyi bakıyorlar, çok iyi ilgileniyorlar. Zaten odalarda tek kalıyoruz. Koridorlara çıkmak bile yasak ama Gaziantep FK de bu süreçte bize çok destek oluyor. Vaktimiz hep odada geçiyor. O yüzden karantina süreci sıkıcı geçiyor ama biraz İngilizce öğrenmeye ve kitap okumaya yoğunlaştım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun dışında Gaziantep'te karantinada olduğum için bir iki kilo almış olabilirim çünkü bize çok iyi bakıyorlar. Futbolu çok özledim. Futboldan ilk kez bu kadar uzak kaldım. Antrenman yapmayı çok seviyorum."

Lille'de ikinci yılını geçirdiğini ve çok mutlu olduğunu aktaran Zeki, ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda başka bir takıma transfer olabileceğini ifade etti.

Türk futbolunda yabancı oyunculara karşı fazla bir düşkünlük olduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Genç oyunculara pek önem verilmiyor. Ben bu gençlerden biriydim ama takımımda şans bulduktan sonra Lucescu da milli takımda bana şans vermeye başladı ve sonrası da hep güzel oldu. Burada hocamla da aram çok iyi, beni çok iyi destekledi. Bana çok şey öğretti. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nda çok iyi bir ekip olduklarını da anlatan Zeki, şunları kaydetti:

"Milli takımdaki başarının sırrı da Çağlar, Cengiz, Merih, Enes, Yusuf ve Abdulkadir gibi takımdaki pek çok oyuncu ile genç milli takımlardan beri oynuyor olmamızdır. Onun dışında da arkadaşlığımız çok iyidir. Bunun yanında Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Mert Günok gibi milli takım havasını çok iyi bilen, tecrübeli oyuncular da bize destek olunca başarı geldi. Hocamız da bize çok iyi bilgi aktarımı yaptı. Halkımızın ne istediğini bize iyi bir şekilde anlattı ve bu da bizi gaza getirdi. Avrupa Şampiyonası elemeleri başladığında da Emre abi bizimle çok konuşur, çok destek olurdu. Bizi motive ederdi. Bu koşullar da milli takımda başarıyı getirdi."