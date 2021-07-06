Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" cümleleri ile aktarmıştı. O mesajının ardından birçok kurum ve kişiden destek mesajları alan genç hentbolcuyu milli futbolcu Mert Çetin de yalnız bırakmadı. İtalya Serie A´da Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, Merve Akpınar'ı görüntülü arayarak, "Senin her zaman yanındayım. Sporu asla bırakma. Seninle gurur duyuyoruz" mesajını verdi.



