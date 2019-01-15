Geçen sezon Fransa Ligue 2'de yer alan Nimes'i attığı 24 golle Ligue 1'e taşıyan Umut Bozok, Kanada yolcusu! Bir dönem Didier Drogba'nın da formasını giydiği MLS ekibi Montreal Impact, kariyerini Fransa'da sürdüren milli futbolcuya talip oldu!

Fransa'da yayın yapan Midi Libre'de yer alan habere göre teknik direktörlüğünü Fransız Remi Garde'nin yaptığı Montreal Impact, Umut Bozok için Nimes'e 3,5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazır.

Bu sezon Ligue 1'de 17 maçta görev alan Umut, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.