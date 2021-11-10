A Millî Takım oyuncularımızdan Kaan Ayhan'ın 27. yaş günü, Ay-Yıldızlı ekibimizin Cebelitarık ve Karadağ maçları için kamp yaptığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde kutlandı.

Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini takımımızın 2. kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.