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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne personel alımı müjdesi! Denetmen alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

        Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne personel alımı müjdesi! Denetmen alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde 40 denetmen yardımcısı istihdam edileceğini açıkladı. Peki Denetmen alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:20
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        • 1

          Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne personel alımı müjdesi verildi. Başvuruda; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından lisans mezunu olma şartı aranacak.

        • 2

          MİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere “Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile; 40 (kırk) adet Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

        • 3

          40 denetmen yardımcısı kadrosu için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacak.

          Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından lisans mezunu olması şartı aranacak.

          Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan alma koşulu aranacak. Adayların, ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

          Adaylar, 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yazılı sınavın ardından belirlenecek.

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