Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne personel alımı müjdesi! Denetmen alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne personel alımı müjdesi verildi. Başvuruda; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından lisans mezunu olma şartı aranacak.