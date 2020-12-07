AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine ilişkin "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) Adapazarı ilçesindeki Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında TÜRASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar ile diğer yetkililerden bilgi aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Alüminyum Gövde Araçları Üretim Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ilmek ilmek ördüklerini ve vatandaşları birbirine bağladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde raylı sistemlerde hatta uzayda müthiş çalışmalarımız var. Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önündeki engelleri bir bir açıyoruz. Kara yollarında 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımız ile birlikte ülkemizdeki trafiğin yüzde 85'ine hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki trafik hareketliliğinin yüzde 169 artmasına rağmen kaza oranlarında yüzde 80'lere varan düşüşler olduğuna değinen Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en kaliteli ve en güvenli kaliteli yollarına sahip olduğunu bildirdi.

"ÜLKEMİZDE DEMİR YOLU KONUSUNDA DA ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR VAR"

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit ile Akyazı arasındaki 72 kilometrelik kesimi de 26 Aralık'ta hizmete açmayı planladıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Böylelikle 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu da tamamlamış oluyoruz. Bu büyük eseri de ülkemize vatandaşımıza, milletimize, ülkemize kazandırmış olacağız. 26 havalimanını 56'ya çıkarttık. Son 18 yılda 30 milyon yıllık yolcu sayısını 210 milyonun üzerine çıkarttık. Pandemi sürecinde hava yolu büyük bir darbe aldı, yolculuklar azaldı ama THY en çok uçuşta Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi olarak geçen ay ilan edildi. Yine İstanbul Havayolu da en yoğun yolculukların yapıldığı havalimanlarından bir tanesi oldu. Yine uzayda, uydularımızı, özellikle 5A'yı bu ay sonunda uzaya fırlatmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine 5A'yı yine peşinden 6A'nın takiplerini yapıyoruz, ilerliyoruz.

Yine ülkemizde demir yolu konusunda da çok büyük atılımlar var. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işler başaracağız. Artık bundan sonra önümüzdeki yıl demir yolu yatırımlarını yaparken, eski hatlarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın milletimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca bizim yük hatlarımızı daha konforlu, daha güvenli daha hızlı sinyalli elektrikli hale getirerek, buradaki yük taşıma oranlarımızı da kısa zamanda yüzde 10'lara çıkartmayı hedefliyoruz."

"ŞU ANDA TRENİMİZ KAYSERİ'YE VARMAK ÜZERE"

Karaismailoğlu, orta kuşağın tam ortasında bulunan Türkiye'nin Çin'den Londra'ya uzanan İpek Yolu'nun tam ortasında bir mihenk taşı gibi olduğunun altını çizdi.

Marmaray'ın da bunun tam ortasında ve kritik noktasında bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Çin'den trenler Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşmaya başlamıştı. Geçen cuma günü Çerkezköy'de yaptığımız törende, İstanbul'dan 42 konteynerlik trenimizi Çin'e uğurladık. Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere, bazıları bundan çok memnun kalmasa da inşallah güçlenen, büyüyen, güçlenen ülkemizi çekemeyenler, bununla ilgili de iftiralarını her zaman atacaklardır. Biz işimize bakıyoruz. Şu an trenimiz Kayseri'ye varmak üzere, yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, inşallah 12 gün sürecek olan Çin'e yolcuğuna devam ediyor." değerlendirmesini yaptık.

Adil Karaismailoğlu, birbirine bağladıkları bu halkaların en önemlilerinden birini adeta reformist bir bakış açısıyla yeni baştan ele aldıkları demir yolları olduğunu dile getirerek, yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarını en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajına çevirmek için bugüne dek çok büyük bir çaba gösterdiklerini vurguladı.

"DEYİM YERİNDEYSE DEMİR YOLUNDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATMAKTAYIZ"

Hem altyapısal hem de donanımsal olarak inovatif ve cesur adımlar attıklarına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut hatları rehabilite ettik. Yeni hatları halkımızın kullanımına sunduk. YHT projesi ile halkımızın ekonomik ve hızlı ulaşım ihtiyacını giderdik. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse demir yolunda yeni bir çağ başlatmaktayız, başlattık. Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık."

"MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ'NİN ÜRETİMİNE BAŞLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandığını belirterek, "2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz." dedi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Adapazarı tesislerinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, atılımlar içerisinde bir diğer kıymetli olanın ise kendi araçlarını ve donanımlarını geliştirip, üretebilmek olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, büyük Türkiye'ye yaraşanın, kendi teknolojik birikim ve deneyimleriyle yerli ve milli ürünleri ortaya koymak olması gerektiğini belirterek, TÜRASAŞ'ın, bir süre önce TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ VE TÜDEMAŞ'ı tek çatı altında birleştirdiğini, Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle Türkiye'nin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olduğunu kaydetti.

TÜRASAŞ'ın halen Milli Elektrikli Tren Seti, elektrikli ana hat lokomotifi, hibrit lokomotif, dual lokomotif ve özgün motor projelerini başarıyla yürüttüğünü dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet demir yolu bakım aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsümüzü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden birisi de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesi tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."

"ÜLKEMİZ RAYLI SİSTEMLERDE KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ÜRETEN, GELİŞTİREN VE İHRAÇ EDEN KONUMA GELMİŞTİR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 32 araçlık raylı sistem araçlarıyla ilgili ihaleyi TÜRASAŞ'ın kazandığını kaydeden Adil Karaismailoğlu, "İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları da üretmeye TÜRASAŞ devam edecektir ve ülkemizde yapılan şehir içi metro ve raylı sistemlerde de inşallah hizmet edip, ülkemizin kendi aracını kendisi ikmal edecektir. Ülkemiz artık raylı sistemlerde kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma gelmiştir. Hem TÜRASAŞ hem de yerli teknoloji, yerli ve milli sermayeli yerli şirketlerimizle birlikte dünyaya raylı sistem araçları, ekipmanları üreten ülke haline geldik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yerli ve milli projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti projesinin ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmalarının TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde tamamlandığını dile getirerek, "Milli elektrikli Tren Seti projemizde yerlilik oranı tasarım aşamasında yüzde 60, üretim aşamasında yüzde 80 olacaktır." dedi.

"CUMHURİYETE BAĞLILIĞIN GEREĞİNİ LAFLA DEĞİL, İŞLEMLE YERİNE GETİRİYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, vatan sevgisinin ve Cumhuriyet'e bağlılığın gereğini lafla değil, işle yerine getirdiklerini belirterek, ülkenin artık raylı sistemlerde kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma geldiğini bildirdi.

Değişen dünyada ticaretin ve tedarikin yaşadığı eksen kaymasının Türkiye'yi yeni fırsatlarla karşı karşıya getirdiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Afrika ve Asya bölgesi her yönden güç kazanırken, bu bölgenin kalbinde yer alan Türkiye kararlı ve cesur projelerle hazırlıklarını tamamlayacak ve kaderini yeniden yazacak. Pekin'den Londra'ya uzanan demir yolu hattındaki kritik konumumuzla Avrupa-Asya arasında köprü olan kara yollarımızla mavi vatanımız Akdeniz ve Karadeniz'de ticari hakimiyetimizi sağlayan limanlarımızla dünyanın en büyüklerinden olan havalimanlarımız, hava yollarımızla güzel ülkemizi hayallerin ötesinde bir geleceğe taşıyoruz. Çünkü ulaştırma bütünsel kalkınmanın kıvılcımını yakan ve ekonomik canlılığı en çok besleyen altyapısal sistemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım maliyetleri ve süresinde sağlanan büyük tasarruf sayesinde, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücünün artacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, demir yollarında reform yaptıklarını söyledi.

Türkiye'deki yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun ağırlığını daha da artıracaklarına değinen Karaismailoğlu, "Demir yolları lokomotif, vagon ve diğer makine ekipmanlarında yerli ve millilik oranlarını hızla artıracağız. Hem bölgemiz hem de dünya ölçeğinde demir yolu taşımacılığının marka ülkesi olacağız. Bizler, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da işler rayında."diye konuştu.

Üretim süreçlerinde emeği geçen yöneticilere mühendislere, uzman, teknisyen ve işçilere teşekkürlerini ileten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Sakarya'da hem Eskişehir'de hem Sivas'ta hem de demir yolu araçları ve ekipmanlarının üretiminde önümüzdeki günlerde çok daha büyük, güzel gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Milli Elektrikli Trenimizin 2021'in haziran ayında burada artık yolculu testlere başlayacağız. Buraya tekrar ziyaretlere gelip işin ilerlemesi konusunda bilgi alacağız, sizlerle paylaşacağız."