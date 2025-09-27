Habertürk
        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Dil Bayramı" paylaşımı

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Dil Bayramı" paylaşımı

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca 26 Eylül Dil Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 13:52 Güncelleme: 27.09.2025 - 13:52
        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Dil Bayramı" paylaşımı
        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 26 Eylül 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde "1. Türk Dili Kurultayı"nın toplandığı ve bu tarihi başlangıcın "Dil Bayramı" olarak kutlanmasının kabul edildiği anımsatıldı.

        Milli kimliğin bayramı olan bu günün düşünerek, okuyarak, konuşarak ve yazarak Türkçe'yi yarınlara taşıyanlara şükranların sunulduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) kapsamında Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerindeki dört dil becerisini temele alan köklü değişiklikten 'Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi'ne, 'Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı'ndan 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'na önemli adımlarla milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini geçmişten geleceğe 'dil bilinci' ile aktarıyor, Türkçemize hizmeti görev biliyoruz."

        Habertürk Anasayfa