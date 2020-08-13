Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de o öğretmenler arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.