Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalardı bulundu.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.