06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor Kampüsü'nde kamp yapan öğrencilerin ziyaretinin ardından İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Beceri Atölyesi'nde eğitim gören öğrencileri, daha sonra da Bolu Valiliği'ni ziyaret etti.
Selçuk, Valilik Yedigöller Toplantı Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri ile de basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Başkanı Nurettin Doğanay'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
AK Parti İl Başkanı Doğanay, İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nin yenisinin yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığından destek beklediklerini söyledi.
Bakan Selçuk ise İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'ne ilişkin, "Okulumuz Bolu'nun gururu. Çünkü aşçılık meselesi diğer bölümleri gibi bir bölüm olmanın ötesinde Bolu'nun kimliğini ortaya koyan bir meseledir. Önümüzdeki en yakın yatırım planında bunu devreye sokacağız. Bunu Bolu halkının bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.
Turizm otelcilik liselerinde de bir paradigma değişikliğine doğru gittiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Bu tür okullarımızın çok daha beğeni toplamasını ve üst düzeyden puanlarla bu okullara girilmesini arzu ediyoruz. Önümüzde o kadar çok talep var ki bu turizm otelcilik liselerinin yeni kurduğumuz modele göre açılmasını arzu eden, isteyen o kadar çok talep var ki, bunları alt yapısını kura kura götüreceğiz." şeklinde konuştu.
"MESLEK OKULLARINA TALEP ÇOK ARTACAK"
Bakan Selçuk, mesleki eğitim konusunda alınan tedbirlerin meyvesini verdiğini belirterek, "Yüksek bir talep var meslek okullarına. İlk defa yüzde birlik dilimden öğrencilerin artık meslek liselerini tercih ettiği bir dönem yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki bir iki sene içerisinde de meslek okullarına olan talebin çok daha artacağına ve çok değerleneceğini göreceksiniz. Bunu Türkiye'nin ekonomisi için çok değerli buluyorum. Bolu'nun ekonomisi için çok değerli buluyorum." dedi.
Daha sonra Bakan Selçuk, Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde Bolulu hayırsever iş adamları ile bir araya gelerek, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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