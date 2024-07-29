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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitim müşavirleri ve ataşeleriyle çevrim içi toplantıda görüştü

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitim müşavirleri ve ataşeleriyle çevrim içi toplantıda görüştü

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığa bağlı yurt dışı teşkilatında görev yapan eğitim müşavirleri ve ataşeleriyle çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:52
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        Eğitim kurmaylarıyla görüştü
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, eğitim müşavirleri ve ataşeleriyle yapılan çevrim içi toplantıda, Türkiye'deki çalışmaların birçok ülke tarafından örnek alındığını belirtti.

        "Birlik ve beraberlik içinde çalışırsak, hep beraber bir hedefe yönelirsek ancak başarılı olabiliriz." ifadesini kullanan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkati çekerek, eğitim müşavirleri ve ataşelerinden görev yaptıkları ülkelerde bu konuya da özel ehemmiyet göstermelerini istedi.

        Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının eğitim öğretimle ilgili ihtiyaçlarını gidermek üzere çaba sarf ediyorsunuz. Bir yandan bursiyerlerimizle ilgileniyorsunuz, Türk dili ve Türk kültürü gibi bizim bu anlamdaki kültürel misyonumuzla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu bağlamda Türkçe, Türk kültürü, Anadolu coğrafyasıyla, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle gönül bağını canlı tutacak çalışmaları orada bulunan ilgili kuruluşlarla birlikte yapmanızı özellikle arzu ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        "20 YILDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA CİDDİ MESAFE KATETTİK"

        Eğitim müşavirleri ve ataşelerin bulundukları ülkelerde zor koşullarda görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Tekin, "Son 20 yılda yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ciddi mesafe katettik ve önemli işlere imza attık. Bu konuda bizlere desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve yurt dışında Bakanlığımızı temsil eden eğitim müşavir ve ataşelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Görüşmeye katılan eğitim müşavirleri ve ataşeleri de söz alarak görev yaptıkları ülkelerde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

        Toplantıda, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de yurt dışı teşkilatındaki faaliyetlerin daha etkin olarak yürütülebilmesi için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bir sunum yaptı.

        Toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da katıldı.

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        #Yusuf Tekin
        #haberler
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