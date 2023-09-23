BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

"Ben bakan olarak mümkün olan en fazla sayıda ve mümkün olan en kısa sürede Milli Eğitim Bakanlığı ailesine dahil etmeyi arzuluyorum. Hangi branştan kaç atama yapacaksınız sorusuna gelirsek. Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur.