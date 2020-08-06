Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "tedbir" uyarısı

AA

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım."