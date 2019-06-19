19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2023 Eğitim Vizyonu’nu paylaşmasının ardından ülke genelinde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programlarıyla öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili boyunca "Ziya Öğretmen, Öğrencileriyle Buluşuyor" programıyla öğrencilerle de bir araya gelecek.
İstanbul'dan başlayan program kapsamında Selçuk, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen orta öğretim öğrencileriyle buluştu.
AA'nın haberine göre; konuşmasında, öğrencilerin kendi kimlik ve şahsiyetlerini oluşturması, bunun için de soru sormaları ve sorgulamaları gerektiğine işaret eden Selçuk, "Size 'iyi' veya 'kötü' denilen şeyi sorgulamanız lazım. Bizim şüphe etmemiz lazım. İlim dediğimiz şey canlıdır. Sizden beklenen muhakkak suretle kendinizi yetiştirmenizdir. Kimse sizi yetiştiremez, kendiniz yetiştirirsiniz. Lisede okuyan bir öğrencinin derslerde ne yaptığından daha çok ders dışında ne yaptığıyla çok ilgilenirim" dedi.
Selçuk, yüksek puan almakla hayat başarısı arasında doğrusal bir ilişki olmadığını vurgulayarak, öğrencilere şöyle seslendi: "Yüksek puan almak önemlidir ancak hayat başarısı için yeterli olmayabilir. Hayat başarısını garanti eden şey, hayatla bağlantılı olmak. Eğer siz sadece öğrencilik hayatınız boyunca soru çözdüyseniz, işe girdiğinizde size şunu soracaklar: Soru çözmeniz bizi ilgilendirmiyor, sorun çözebiliyor musunuz? Soru çözmek değil, sorun çözmek önemli. Sorun çözmek için bütün öğrencilerin hayatı tanıması, sürekli farklı işlerde bulunması, değişik insanlarla tanışması, sivil toplum kuruluşlarında çalışması, gönüllülük faaliyetlerine katılması gerekir. Bu, onların kimliğini, kişiliğini geliştirir. Tüketimin peşinde bir yere varamayız, üretimin peşinde olarak bir yere varırız. Üretimle hayatımızı zenginleştirirsek o zaman haz duymanız, hayattan keyif almanız kolaylaşır."
"SINAV KAZANMAK, DÜNYADAKİ AKRANLARINIZLA REKABET EDECEK BİRİKİME SAHİP OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELMEZ"
Öğrencilerin sınav kazanmasının, dünyadaki akranlarıyla rekabet edecek birikime sahip olduğu anlamına gelmediğini belirten Selçuk, orta öğretimde yeni yapılanma çalışmalarıyla gelişmelere paralel olarak lise mezunlarının beceri setlerinin daha da geliştirilmesi ve zenginleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Selçuk, hayatta kolaylıkla ulaşılacak bir şey olmadığını belirterek, "Bizim sınırlarımız cetvelle çizilmedi. Bizim sınırlarımız ahlakla, kanla, bayrakla çizildi. Bu topraklarda durmak için nutuk, slogan, hamaset yetmez. Bu topraklarda bilimle, akıllı dururuz. Eğer akıl ve bilim bizim ölçümüz olursa, biz bu topraklarda bulunmayı hak ederiz." dedi.
Selçuk'un öğrencilerle sohbet ettiği ve fotoğraf çektirdiği programda, Güngören Gençosman İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grup da konser verdi.
"ZAMANIN RUHU NEYİ GEREKTİRİYORSA ONUN İÇİN YAPIYORUZ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya geldi.
Selçuk, konuşmasında öğrencilerin hedeflerini yüksek tuttukları ölçüde insanlığa katkılarının artacağına işaret etti.
Dünya ülkelerindeki eğitim sistemlerindeki kalite, bilim, üretim neyse Türkiye'de de öyle olmasını istediklerini ifade eden Selçuk, "Orta öğretimde bir değişim yapmaya çalışıyoruz. İlkokul ve ortaokulda da yapacağız. Bunu değişiklik olsun diye değil, zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa onun için yapıyoruz. Bunu yaparken de hesapla, kitapla yapıyoruz, fizibilite yapıyoruz." dedi.
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