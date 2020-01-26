AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin yaşandığı Elazığ'ın Gezin köyündeki enkazda incelemelerde bulundu.

Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. "Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durumumuz yok." diyen Selçuk, şöyle konuştu: "Bu anlamda da bu, sadece deprem sırası ya da hemen sonrası değil daha sonraki çalışmalar için de önemli. Niye önemli? Çünkü ailelerimize, öğretmenlerimize yönelik eğitimler zaten büyük ölçüde gerçekleştirilmiş vaziyette. O anlamda da bir eylem planımız var. Bu eylem planımızı harekete geçireceğiz. Genel olarak Sayın İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız dünden beri gereken her türlü çalışmaları yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Herkes bir yerden bu dayanışma içerisinde faaliyet yürütüyor."

Selçuk, "Elazığ'da küçük bazı çatlakların olduğu okullar var. Ama biz her ihtimale karşı bunları inceleme altına almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.