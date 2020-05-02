Milli Eğitim Bakanı Selçuk, meslek lisesi öğretmenleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir fayda sağladığını belirterek "Bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak." dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında, koronavirüs pandemisi sürecinde çok önemli bir rol üstlenen, toplumun "kara gün dostu" diye nitelediği, üretimleri, geliştirdikleri yeni ürünler ile bilimsel çalışmalara konu olan meslek liseleri öğretmen ve idarecileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmeye 56 ilde 100 okuldan 300 öğretmen ve idareci katıldı.
- "Pek çok adım attık"
Bakan Selçuk görüşmede, çok uzun süredir meslek lisesi öğretmenleriyle ayrı bir buluşma planladığını belirterek salgın döneminde bu okulların çok özel bir yer edindiğini ifade etti. Göreve geldiği ilk günden bu yana meslek liselerine özel bir önem atfettiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:
"Bakan yardımcımız, genel müdürümüz, il müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle mesleki eğitimin görkemli günlere doğru yönelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok adım attık. Sanayi ile sektör ile doğrudan iletişimdeyiz. Gerçek dünyada ne varsa biz onun karşılığını vermeye çalışıyoruz."
- "Meslek liselerimiz büyük bir fayda sağladı"
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana meslek liselerinin üstlendiği göreve de değinen Selçuk, kriz döneminde en hızlı hareket eden okulların meslek liseleri olduğunu aktardı. Selçuk, şunları kaydetti:
"Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladılar, sağlamaya da devam ediyorlar. Son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Artık geleneksel olanın dışında yepyeni dijital alanlar ortaya çıkıyor. Üretim yapmak da dijital beceri gerektiriyor. Bu süreçte milletimizin, toplumumuzun, insanımızın, bütün insanlığın hizmetinde bulunmayı şeref addediyoruz. Allah’ın izniyle bu günler geçecek. Ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak."
Sanayide ve üretimde yeni olan her şeyin önce meslek lisesi öğretmenleri ardından da öğrenciler tarafından tanınmasını amaçladıklarına işaret eden Selçuk, öğretmenlerden kendilerine yatırım yapmalarını istedi.
Bakan Ziya Selçuk'un öğretmenlerin fikirlerini aldığı ve önerilerini dinlediği görüşmede koronavirüs salgını sürecinde yapılanlar ve sonraki sürece ilişkin planlar masaya yatırıldı.
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