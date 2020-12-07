Bakan Selçuk, buluşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Malatya'daki meslektaşlarıyla buluştuğunu, hepsinin olağanüstü çabalarla ustalıklarını konuşturduğunu belirten Selçuk, "Evdeki çarşaflarla çadır kuran ve masal anlatanlara, kısıtlı imkanlarıyla okulunu dönüştürenlere, tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey sizin sayenizde…" ifadelerini kullandı.