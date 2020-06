Milli Eğitim Bakanı Selçuk Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle buluştu - ANKARA

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, video konferansla gerçekleştirilen program kapsamında, 17 Haziran'da Giresun'daki öğretmenlerle buluştu.Öğretmenlere emekleri için teşekkür eden Bakan Selçuk, bu toplantıların, alınan kararlar ve yürütülen projelerin sahayla uyum sağlaması açısından çok faydalı olduğunu, meslektaşlarının önerilerinin büyük önem taşıdığını belirtti.Programın başında tarih öğretmeni Salih Uzun’un oğlu ve yeğenleri kemençe eşliğinde yöresel kıyafetleriyle Giresun karşılaması gösterisi sundu. Görüşmeye, öğretmen Tufan Aksoy da kemane çalarak katıldı. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşan öğretmenler, evde geçen zamanda mesleki gelişimlerine yaptıkları katkıları anlattı.Giresun'da öğrenci takımlarının yürüttüğü robot, insansız hava aracı gibi projeler hakkında bilgi veren öğretmenler, MEB Robot Yarışması'nın kentte yapılmasını istedi.Öğrencilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Selçuk, Anadolu şehirlerinde bu tür organizasyonların daha çok sahiplenildiğini ifade ederek, başlangıç olarak Giresun robot takımı ile EBA TV'de yayımlanmak üzere çalışmalar yapılabileceğini belirtti.Öğretmen Yurduşen Konank ise daha önce bir televizyon programında çocukluk hayalinin tır şoförü olmak olduğunu paylaşan Bakan Selçuk'un, büyük bir eğitim tırının direksiyonunda elinde meşale ile resmettikleri karikatürü gösterdi.Karikatürü çok beğendiğini aktaran Selçuk, öğretmenlere teşekkür etti.Bakan Selçuk, 18 Haziran'da ise Bingöl'deki meslektaşlarıyla buluştu. Toplantıda, merkez üssü Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde deprem yaşayan Bingöl'e bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Selçuk, depremde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Cengiz Pullu'ya rahmet, yaralanalara şifa dileklerini sundu.Bakanlığın, öğretmenlerin donanımı, mesleki gelişimleri için çaba gösterdiğine değinen Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım tek tek öğrencileriyle ilgilenerek uzaktan eğitim sürecindeki yükü omuzladı." ifadesini kullandı.Buluşmada öğretmenler, okulların açılacağı ilk gün, öğrencilerinin halay çekmek istediklerini, uçan balonlara yapacakları etkinlikleri yazıp göğe bırakacaklarını, fidan dikeceklerini, açık hava sineması için hazırlıklarını anlattı.- "İnşallah bu süreci birlikte atlatıp okullarımızı sağlıkla açacağız"Çocukların ruhlarına dokunmanın her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, tüm bu yapılanların eğitimin bir parçası olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Öğrencilerinizle sohbet etseniz bu Türkçe dersidir. Bir fidan dikseniz bu hayat bilgisi dersidir. İnanın sizleri dinledikçe gözüm hiç arkada kalmıyor. Bütün çabalarınızda yalnız olmadığınızı bilin. Biz buradayız, sizin hizmetinizdeyiz. İmkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya talibiz. İnşallah bu süreci birlikte atlatıp okullarımızı sağlıkla açacağız." değerlendirmesinde bulundu.Buluşmaya, Yedisu'da okullarının bahçesine kurdukları deprem çadırlarından katılan ilkokul öğretmeni Büşra Beçene de tüm zorluklara rağmen öğrencilerinin her an yanında olmak için gösterdiği gayretten bahsetti.Bunun üzerine Ziya Selçuk, öğretmenlerin bu bölgede yaptıkları işlerin çok değerli olduğunu belirterek, her türlü destekle yanlarında olduklarını vurguladı.- "Teknolojiyi tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil"Bakan Ziya Selçuk, eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran'da ise Bayburt'taki öğretmenlerle bir araya geldi.Görüşmede müzik öğretmeni Ezgi Odabaş saz eşliğinde Bayburt yöresinden bir türkü seslendirdi. Bayburt'taki tüm öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki taleplerini dinleyen Selçuk, hepsinin en kısa zamanda hayata geçirileceği müjdesini verdi.Uzaktan eğitim sürecinde teknoloji bağımlılığı konusunda endişeler taşıyan öğretmenlere Bakan Selçuk, şöyle yanıt verdi:"EBA'da 'Teknoloji bağımlılığı nasıl önlenir?', 'Çocukların hangi yaşta ne kadar teknoloji ile ilişkisi olmalıdır?' bu konuda dokümanlar var. Buradan faydalanabilirsiniz. Ancak ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil. Ne için kullandığınız önemli. Teknoloji, amaca bağlı olarak çok yararlı olabilir. Her şeyi yerli yerince değerlendirmekte fayda var."Görsel sanatlar öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk, ahşap üzerine yakma tekniği kullanılarak, Bakan Selçuk'u resmettiği tabloyu en kısa zamanda kendisine ulaştıracağı bilgisini verdi.