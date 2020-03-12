12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin bugün 20.30'da açıklama yapacak.
UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?
Cumhurbaşkanı Sözcsü İbrahim Kalın'ın " İlk orta ve liseler, 16 Mart'tan itibaren 1 hafta, üniversiteler ise 3 hafta tatil edilecek. Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle devam edilecek" şeklindeki ifadeleri gözleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu akşam yapacağı açıklamalara çevrildi.
KALIN ÖN BİLGİYİ VERDİ
23 Mart itibarıyla ilk orta lise öğrencilerinin uzaktan eğitim modeline geçeceği ve bu sistemin internet ve televizyondan işleyeceği açıklayan Sözcü Kalın şöyle konuştu: Göreceksiniz detaylarına baktık, çok başarılı bir yöntem. Dünyada ilk defa uygulanacak. Çok başarılı bir süreç yönetimi olduğunu düşünüyoruz.
DERSLER TRT VE EBA'DAN VERİLECEK
Milli Eğitim kaynaklarından alınan bilgiye göre tüm eğitim kademeleri ve okul türleri için ders programları hazırlandı. Dersler TRT ve EBA'dan devam edecek.
BENZER ÖRNEKLERİ VAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir süreliğine 'evden eğitim' sistemini devreye sokacak olması, bu modelin dünyadaki uygulamalarını akıllara getirdi.
Evde eğitim konusunda dünyada çok ilginç örnekler var. Amerika, Fransa, İngiltere, çoğu İskandinav ülkesi ve bazı Avrupa ülkeleri uygulamaya belli kısıtlamalarla izin veriyor. Ama Almanya, İspanya, İtalya ve Brezilya gibi ülkelerde, evde eğitim yasal değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de Almanya'daki yasağı destekleyen bir kararı bulunuyor.
ABD'DE SAYI GİDEREK ARTIYOR
Amerika gibi İngiltere, İsveç dışındaki İskandinav ülkeleri, Çek Cumhuriyeti ve Polonya da evde eğitime izin veriyor.
Fransa, Belçika, İtalya ve Avusturya gibi ülkelerdeyse, evde eğitim alan çocukların sürekli denetlenmesi prensibi var. Avusturya kanunlarına göre, bu çocuklar yılda 4 kez sınava giriyor. O sınavda okula giden yaşıtlarıyla aynı performansı gösteremezlerse, okula dönmeleri gerekiyor.
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