Milli Eğitim Bakanı Özer: Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde kentte 3 haftada yüz yüz eğitimin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini, vaka oranlarının çok düşük olduğunu bildirdi.
Türkiye genelinde de kontrollü bir şekilde yüz yüze eğitimin devam ettiğini dile getiren Özer, şunları söyledi: "Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar. 6 Ağustos tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor. Süreci Sağlık Bakanlığıyla, Sağlık Bilim Kuruluyla, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde herhangi bir probleme mahal vermeden yürütüyoruz."
Özer, kısmi problem olan yerlerde, ilçelerde, beldelerde güçlendirme ya da yıkım nedeniyle kalabalık sınıfların bulunduğu yerlerde valiliklerin, il milli eğitim müdürlerinin sınıfların sayısını azaltmaya yönünde her türlü inisiyatifi kullandıklarını belirtti.
Antalya'daki devlet yatırım programlarını yeniden revize ettiklerini söyleyen Özer, "2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 308 milyon liralık okul yapım ve güçlendirme çalışmalarıyla ilgili Antalya'ya destek verdik, vermeye devam ediyoruz" dedi.
ANTALYA'YA 12 YENİ OKUL
Manavgat ilçesinde yaşanan yangın felaketine değinen Özer, ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını mevcut yatırımların dışında ilçeye 3 yeni okul yapılacağını bildirdi.
Kepez'de 4, Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Serik, Alanya ilçelerinde birer olmak üzere 12 yeni ilkokulun inşasına da karar verdiklerini aktaran Özer, bu ilkokulların bünyesinde anaokulu ile özel eğitim anaokulu da yapılacağını ifade etti.
Antalya'daki okulların doğalgaza dönüşümü konusunda da gerekli adımların atıldığını belirten Özer, Alanya ile Gazipaşa'da da 100'er öğrenci kapasiteli yurt yapımı konusunda da gerekli talimatları verdiğini söyledi.
Bakanlık olarak özel yetenekli öğrencilere bilim sanat merkezlerinde hem yeteneklerini geliştirmeyle ilgili hem de farklı projeler yapmaları yönünde her türlü desteğin verildiğini anımsatan Özer, "Bilim sanat merkezlerinin tüm Türkiye'de erişimini, sayısını artırmaya çalışıyoruz. Antalya'da da Serik ve Kaş'ta iki yeni bilim sanat merkezi yapılması kararı aldık" dedi.
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