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Milli Eğitim Bakanı Özer, Orduda partililere seslendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah tüm milletvekillerimizle birlikte sizlerin temsilcisi olmak üzere çıktığımız yolda, beraber yol yürümeye devam edeceğiz." dedi

Giriş: 15.05.2023 - 01:32 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Özer, Orduda partililere seslendi
AA

Bakan Özer, AK Parti İl Başkanlığı binasının önünde yaptığı konuşmada, seçimlerin, millet iradesinin tecelli ettiği yerler olduğunu söyledi.

Bugün sadece Ordu'da değil, tüm Türkiye'de milletin iradesiyle ilgili çok önemli bir süreç yaşandığını belirten Özer, "Allah'a şükür hiçbir sorun olmadan bu süreç tamamlanmak üzere. Siz değerli hemşehrilerime hem Cumhurbaşkanımıza hem de bizlere gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm milletvekillerimizle birlikte sizlerin temsilcisi olmak üzere çıktığımız yolda, beraber yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Özer, kendilerine destek veren teşkilat üyelerine ve belediye başkanlarına da teşekkür ederek, "Millet sözünü söyledi, tercihini yaptı ve biz de sonuçlara saygılı bir şekilde, bu sonuçların hem ülkemize hem milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Önlerinde önemli bir süreç daha olduğunun altını çizen Özer, bu süreci de birlik ve beraberlik içinde başarılı şekilde nihayetlendireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

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