Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan çevrim içi "MEB Yurt Dışı Bursiyerleri Buluşma Etkinliği"ne katılan Özer, yurt dışında lisansüstü öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin, yurda döndüklerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.
Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretimde büyük gelişme kat ettiğini aktaran Bakan Özer, 2002'de yaklaşık 70 olan üniversite sayısının şu anda 200'ü aştığını bildirdi.
Bu sayının, yükseköğrenimdeki okullaşma oranına da yansıdığını bildiren Mahmut Özer, 2002'de yüzde 14'ler seviyesinde olan yükseköğretimdeki okullaşma oranının şu anda yüzde 44'ün üzerine çıktığını kaydetti.
Yükseköğretime erişimin kolaylaştığını ifade eden Mili Eğitim Bakanı Özer, şöyle devam etti: "Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğinin artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde ayakları üzerinde durması için çok kıymetli. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle doktora mezun sayısının artırılmasına ihtiyaç var. Doktora mezun sayısının artması, sadece yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için değil, ayrıca sanayinin Ar-Ge çalışmalarını yürütebilmesi için de oldukça kritik."
Bakanlığın yıllardan beri başarıyla sürdürdüğü bu programın, Türkiye'nin doktora mezunu ihtiyacı konusunda büyük fayda sağladığını vurgulayan Özer, "Bu programdan mezun olmuş, üniversitelerimizde bilim insanı olarak hizmet veren ve bürokraside önemli katkı sunan bursiyerlerimiz var. Bu da programın, ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için ne kadar önemli bir fonksiyona sahip olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.
Yaklaşık 50 ülkeden 1400 bursiyerin katıldığı çevrim içi toplantıda öğrenciler, Özer'e öğrenim gördükleri ülkelerde karşılaştıkları sorunları, görüş, öneri ve taleplerini iletti.
50 ÜLKEDE 4 BİN 312 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM GÖRÜYOR
1416 sayılı Kanun kapsamında 1929'dan itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere MEB tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.
MEB bursuyla şu anda İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Ürdün ve Kanada başta olmak üzere 50 ülkede, 4 bin 312 öğrenci öğrenim görüyor.
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