Milli Eğitim Bakanı Özer 15 bin yeni öğretmen atama müjdesini değerlendirdi

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 15 bin yeni öğretmen atama müjdesi vermesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Özer, yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e de teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağına yapılan yatırımların eğitim sisteminin kalitesini daha da artıracağından şüphesi olmadığını vurgulayan Özer, "Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Atamaya ilişkin çalışmaların devam ettiğini, branş dağılımları ve atama takviminin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Özer, atama kararının eğitim camiasına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.