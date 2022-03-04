ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021'de KPSS'ye girmiş öğretmenlerin atamasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Çok fazla gençlerimizi bekletmeden atamalarla ilgili güzel haberleri paylaşırız. Çok detay vermeyelim ama atama olacak. 19 yıllık eğitim öğretim sürecinde öğrenci sayısı artarken, okullaşma oranları artarken Türkiye çok önemli bir şeyi başardı. 2000'li yıllarda 500 binin üzerinde öğretmenimiz varken bugün öğretmen sayısı bir milyon 200 bini geçti. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Hükümetimiz eğitime en fazla bütçeyi ayıran, en fazla öğretmen ataması yapan hükümettir. Şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'lerin altına düştü, bu dönem eğitimde bir milattır."