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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ataması açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ataması açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman?

Milyonlarca öğretmen adayının merakla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Edirne'de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve öğretmen ataması ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Öğretmen adayları Bakan Özer tarafından açıklanan öğretmen ataması başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor.

04.03.2022 - 11:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yeni seneyle birlikte gündeme gelen konulardan biri de öğretmen ataması konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yaz duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili süreç tamamlanınca yeni öğretmen ataması açıklamaları araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Edirne ziyareti sırasında Anadolu medyası ortak yayınında "Anadolu Soruyor" programının canlı yayınına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bakan Özer'in öğretmen ataması ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. İşte Bakan Özer'in açıklamalarının ardından gündeme gelen öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvuru tarihi nedir sorularının cevapları...

  • ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021'de KPSS'ye girmiş öğretmenlerin atamasına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

    "Çok fazla gençlerimizi bekletmeden atamalarla ilgili güzel haberleri paylaşırız. Çok detay vermeyelim ama atama olacak. 19 yıllık eğitim öğretim sürecinde öğrenci sayısı artarken, okullaşma oranları artarken Türkiye çok önemli bir şeyi başardı. 2000'li yıllarda 500 binin üzerinde öğretmenimiz varken bugün öğretmen sayısı bir milyon 200 bini geçti. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Hükümetimiz eğitime en fazla bütçeyi ayıran, en fazla öğretmen ataması yapan hükümettir. Şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20'lerin altına düştü, bu dönem eğitimde bir milattır."

  • Bakan Özer öğretmen atama tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bilindiği gibi öğretmen atamaları i,çin başvuru tarihlerini ve başvuru adımlarını içeren atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. 

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