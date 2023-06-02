Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan Yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kurulun'a çevrildi. 28. dönem Milletvekili seçimleri resmi sonuçları açıklanırken Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. TBMM yeni yasama dönemine 2 Haziran'da başlıyor. "En yaşlı üye" sıfatıyla görevi Mustafa Şentop'tan devralacak olan Devlet Bahçeli yemin ettikten sonra Meclis'i açacak. 600 milletvekili yemin edecek. Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması beklenirken gözler "Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Yeni Milli Eğitim Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Yeni Milli Eğitim Bakanı hakkında detaylar...