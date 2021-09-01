AA

Bilgili, Şanlıurfa'da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Bilgili, ülke genelinde okulların uzun bir aranın ardından tekrar yüz yüze eğitim için hazırlandığını ifade etti.

Okullarda her türlü tedbiri almaya gayret ettiklerini vurgulayan Bilgili, şunları belirtti:

"İnşallah önümüzdeki hafta yüz yüze eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Tedbirlere ilişkin eğitimcilerimizle konuşmaya devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde sorunların çözüme kavuşturulması için hep beraber çalışacağız. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir hale gelmesi için eğitim paydaşlarının tamamının ortak kararlığı ve tedbirine ihtiyaç duyuyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda toplumsal bir mutabakat olması gerektiğini ifade ediyoruz."

Bilgili, tedbirleri yerinde müzakere ederek sorunların çözümüne odaklı bir eğitim anlayışını benimsediklerini sözlerine ekledi.