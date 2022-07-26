Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atama

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.