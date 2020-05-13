Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü gönderen kadın duygularını anlattı - KAHRAMANMARAŞ

AA

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi Mukadder Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "hayır kampanyasına" katılmanın, bu ülkenin bir vatandaşı olarak kendileri için bir görev olduğunu söyledi.Kendisinin çalışmadığının, eşinin de din görevlisi olduğunu ve imkanlarının bulunduğunu dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:"Yardım için elimizden ne gelir diyerek düşündüm. Benim kendi kazancım da yok. Benim tek aile yadigarım ve manevi değeri olan yüzüğüm var. Onu gönderdim. Tabi vatanımızın yanında hiçbir şeyin kıymeti yok. Biz bu vatana sahip çıktıkça inşallah kimse bizimle baş edemez. İnşallah vatanımızın bayrağımızın, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Bunu bilmesini istedim. Mektubu göndermemdeki gayem de oydu zaten. Kendisini sevdiğimizi, kendisini desteklediğimizi, kendisine daima dua ettiğimizi bilsin istedik. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah bugünler geçer. Daha güzel günler gelecek inşallah."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasının çok gurur verici olduğuna ifade eden Öksüz, "Halen onun heyecanını yaşıyorum. Sabaha kadar ben uyumadım. Gece uyumadım. Sahur vakti televizyonu açtım ki konuşmalarımız çıkmış. Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca zaten ben kendimden geçmiştim. Çok heyecanlanmıştım." dedi.- "Bizi kimse bölemez"Aslında bu yaptığının, Cumhurbaşkanını bu ülke ve insan için yaptığının yanında hiçbir şey olduğunu dile getiren Öksüz, şöyle devam etti:"Kendilerinin (Cumhurbaşkanı) yaptığı o ağır yüklerin altında bizim yaptığımız birşey yok. Her zaman biz maddi manevi devletimizin arkasındayız. Vatanımızın arkasındayız. Bayrağımızın altında inşallah, bu birlik ve beraberlik olduğu sürece bizi kimse bölemez. Biz bu vatanda yaşıyoruz, bu vatanın ekmeğini yiyoruz. Böyle bir oldukça bu ülkeyle kimse uğraşamaz. Yaşanan zor günler de geçen güzel günler yakındır inşallah."Anne Elife Kaya ise kızıyla tüm evlatlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Hep ülkemize hayırlı evlat olsun diye dua ettim. İnşallah oldu ve olacak da bütün evlatlarım." dedi.Baba Ali Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını aramasından mutluluk duyduğunu, Allah'tan ona uzun ömürler vermesi için dua ettiklerini söyledi.