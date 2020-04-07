Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tokat'ta 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı, Kastamonu'da ise 65 yaşındaki kadın, emekli maaşından ayırdığı parayla kampanyaya destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, başta iş dünyası olmak üzere Türkiye'nin her yerinden insanlar güçleri yettiği kadar destek oluyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Aslı Tombaş, kampanyaya katılmak için para biriktirmeye başladı.
Beş gün boyunca biriktirdiği harçlığını sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaya götüremeyen Tombaş, 155 hattını arayarak yardım istedi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aslı Tombaş'ın kendilerine teslim ettiği 70 lirayı bankaya yatırarak banka dekontunu Tombaş'a teslim etti.
Aslı Tombaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.
Polis ekiplerinin evlerine geldiği zaman çok şaşırdığını ifade eden anne Özlem Gürel de kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ise 65 yaşındaki emekli Meral Erkan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 700 lira ile destek oldu.
İlçenin Harmancık Mahallesi'nde ikamet eden ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan erkan, Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı emniyet ekiplerini arayarak kampanyaya bir miktar bağış yapmak istediğini söyledi.
Evine gelen polis memurlarına, emekli maaşından ayırdığı 700 lirayı teslim eden Erkan'a ekipler, kampanya hesap numarasına yatırdıkları paranın makbuzunu verdi.
Kampanyaya destek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Erkan'a, polis ekipleri teşekkür etti.
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