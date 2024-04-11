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        Haberler Gündem Güncel Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

        Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 01:51 Güncelleme: 11.04.2024 - 01:56
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        Milli dalgıç, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.

        Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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        #Muğla
        #menteşe
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