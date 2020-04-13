13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Cimnastik Federasyonunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar vermesiyle barfikste altın madalya kazanan Ümit Şamiloğlu, açıklamalarda bulundu.
Milli sporcu, 31 yıldır cimnastik yaptığını belirterek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazandığını söyledi.
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'yla ilgili Ümit Şamiloğlu, şunları kaydetti:
"Dünya şampiyonası ve olimpiyat elemesinden daha zorlu bir Dünya Kupası'ydı. Aldığım puan, 2020 yılında neler yapabileceğimin bir göstergesiydi. Sürpriz bir şey değildi. 2018 ve 2019 yılı takip ediliyorsa bu gayet olağan bir başarı. Birinci olarak finale kaldık. Aynı akşam koronavirüs artık dünyaya yayılmaya başladığı için Azerbaycan da önlem gereği sınırları kapatma kararı aldı. O akşam finaller iptal edildi. Biz de o akşam apar topar ülkemize döndük. Döndükten sonra bizde de aynı uygulamalar başlayınca evlere kapandık."
Deneyimli cimnastikçi, böyle bir sonucu beklediğini dile getirerek, "Genelde spor organizasyonlarının çoğunda herhangi bir iptal olduğunda mevcut pozisyonlar şampiyon ya da sıralamada 1'inci, 2'nci, 3'üncü diye ilan edilir. Böyle bir beklentim vardı. Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Azerbaycan'daki eleme sonuçlarının nihai sonuçlar olmasına karar verdi. Burada yapılan elemeler finaller kadar kaliteliydi. Dünyanın en iyi cimnastikçilerinin yarıştığı bir yarışmaydı. Sonuç da böyle olunca çok mutlu oldum." diye konuştu.
Ümit Şamiloğlu, "40 yaşında dünyanın en iyi sporcularından biri olduğunu göstermek, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sporcularıyla yarışıp onları arkamda bırakmak benim için mutluluk kaynağı. Belli bir yaşta bu işlerin yapılamayacağı algısını kırdım." ifadelerini kullandı.
Ümit Şamiloğlu, zor günlerde güzel bir haberin gelmesinin Türk halkı tarafından ilgi gördüğünü ve motivasyonu yükselttiğini aktararak, kendisinin de bundan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
"TOPLUMA SPORLA ULAŞMAK BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
Gelecek planlarından bahseden Ümit Şamiloğlu, şunları ifade etti:
"Bu sene yapılacak program netleştikten sonra hangi yarışmaya katılıp hangi yarışmaya katılmayacağıma ve sporu ona göre sonlandıracağıma karar vereceğim. Açıkçası spor hayatımı uzatma niyetinde değilim. Projelerim var. Daha sosyal içerikli, yardımlaşmanın ön planda olduğu, sporun bütün topluma yayılacağı bir yapı oluşturma niyetim var. Topluma ulaşalım diye derneğimizi kurduk. Topluma sporla ulaşmak, topluma dostluk ve kardeşlik anlayışıyla ulaşmak benim için çok kıymetli."
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