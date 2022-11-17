Milli boksör kaza yaptı, arkadaşı öldü

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aydemir ile arkadaşı Yiğit Şahin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit Şahin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mehmet Aydemir'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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