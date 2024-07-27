Milli Boksör Hatice Akbaş son 16'da!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boksta kadınlar 54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, son 32 tur müsabakasında Büyük Britanyalı boksör Charley Davison'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Giriş: 27.07.2024 - 21:50 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:50
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Hatice Akbaş, son 16 turuna yükseldi.
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo müsabakasında Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2 mağlup eden Akbaş, bir üst tura çıktı.
Hatice Akbaş, son 16 turundaki maçına 30 Temmuz Salı günü çıkacak.
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