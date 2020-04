AA

Fenerbahçe'nin milli boksörü Buse Naz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son birkaç aydır Kovid-19 salgınının büyük bir hızla yayılması nedeniyle olimpiyatların ertelenme fikrine çok önceden alıştıklarını anlatan milli boksör, şunları kaydetti:

"Olimpiyatların ertelenebileceği bizim hayatımıza yerleşmeye başlamıştı aslında. Biz bu durumun olabileceğini düşünmüştük. Şu anda bizi olumsuz yönde etkilememesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Pozitif düşünüyoruz. 1,5 yıl gibi bir zaman dilimi var önümüzde. Bu süreci daha iyi çalışarak, eksiklerimizin üzerine daha iyi çalışarak geçirmeyi düşünüyoruz. Sonuçta bir hayalim var. Hedeflediğim ve yıllardır uğraştığım bir hayal. Bunun için bir sene değil iki sene bile çalışmaya devam edebilirim. Aynı kararlılık ve istekle. Bu yüzden olimpiyatın ertelenmesinden çok fazla etkilenmedim. Tabii ki böyle bir süreç yaşamasaydık daha iyiydi ama çok daha problem yaşayabileceğimiz için ertelenmesi çok daha doğru ve yerinde bir karar oldu."

"MÜSABAKALARIN ERTELENDİĞİ GÜN TÜRKİYE, İNGİLTERE'YE UÇUŞLARI DURDURDU"

Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için geçen ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kota müsabakalarının 3. gününde Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini ve zor bir durumla karşılaştıklarını aktardı.

Londra'da ringe çıkıp ilk maçını yaptığını ve kazandığını hatırlatan ancak ikinci müsabakaya çıkmadan erteleme kararının alındığını belirten Buse Naz, şöyle konuştu:

"Londra'da elemeler başlamadan iki hafta önce Sheffield'da kampa girdik. Daha sonra Londra'ya geçtik. Turnuva başladıktan 3 gün sonra kota müsabakalarının ertelendiğini öğrendik. Performans olarak bütün takımın zirvede olduğu bir dönemdi. Bunun karşılığını alamadan döndük. Bizi aslında en çok üzen durum da bu. Londra'da kota müsabakalarının ertelendiği gün Türkiye, İngiltere'ye uçuşları durdurdu. Biraz sıkıntılı bir süreç geçirdik. Çünkü hem uçuşlar kapandı hem müsabakalar ertelendi. Aylardır verdiğimiz emeğin o gün karşılığını alamadık."

"ANTRENMANLARA EVDE DEVAM EDİYORUZ"

Buse Naz, performans kaybı yaşamamak için milli takım ve kulüp yetkililerinin verdiği programlarla antrenmanlara evde devam ettiklerini dile getirdi.

İngiltere'den döndükten sonra evden hiç çıkmadıklarını aktaran başarılı boksör, "Şu anda bütün kadın takımı olarak antrenmanlara evden devam ediyoruz. Antrenörümle görüntülü görüşüyorum ve kondisyonerimizin bize hazırladığı videolarla programa uyuyoruz. Şu an herkes sağlığımızın yerinde olduğu için memnun. Evde kalmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin kulüp doktoruyla da sürekli iletişim halindeyiz. En ufak bir rahatsızlığımızda hemen telefonla ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının biterek yaşamın bir an önce normale dönmesini dileyen Buse Naz, "Bir an önce bu sürecin geçmesini istiyoruz. Şu an sağlığımız açısından her şey yolunda. Türkiye'nin ve tüm dünyanın bu küresel salgından kurtulmasını diliyorum. Bütün hastalara geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.