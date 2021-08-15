Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 5. maçına çıktı.

Hawks'a 94-90 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan Ömer Faruk, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

NBA Yaz Ligi'nde 5. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribaunt, Utah Jazz mücadelesinde 16 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.

Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New York Knicks'e 103-94 yenildikleri karşılaşmada 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.